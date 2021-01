I precedenti di Catanzaro-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Al “Ceravolo” di Catanzaro comincia il girone di ritorno del Potenza di Capuano, con l'obiettivo di evitare i play-out e centrare una salvezza tutt'altro che scontata. Certo, appena l'anno scorso, vincendo proprio nel capoluogo calabro, i rossoblù consolidarono un primato che fece sognare l'intera città, mentre adesso l'obiettivo è salvarsi quanto prima, ed i padroni di casa appaiono sulla carta di tutt'altro pianeta (e costruiti con ben altre ambizioni). Dopo il prezioso successo con la Paganese, e il turno di riposo forzato per la mancata disputa della gara di Trapani, i rossoblù affrontano la compagine di Calabro reduce dal pareggio di Monopoli. I precedenti parlano calabrese, con 9 successi, ben 13 pareggi (di cui 11 consecutivi, record nazionale di tutti i tempi) e 7 affermazioni lucane, di cui ben 3 negli ultimi 2 anni: 2 (entrambi per 2-0) durante la stagione 2019-20, e una nella gara d'andata di quest'anno, per 2-1. Fondamentale anche l'1-1 con cui l'estate scorsa il Potenza eliminò il Catanzaro nei play-off. Nello stadio di casa, i giallorossi hanno vinto 6 volte, contro le 2 potentine e i 5 pareggi. La sfida é di notevole anzianità: la prima volta risale al 1935!

CATANZARO-POTENZA

1935-36 SERIE C POTENZA-CATANZARO 1-0 CATANZARO-POTENZA 2-1

1947-48 SERIE C POTENZA-CATANZARO 1-2 CATANZARO-POTENZA 2-1

1948-49 SERIE C POTENZA-CATANZARO 3-2 CATANZARO-POTENZA 4-0

1952-53 IV SERIE POTENZA-CATANZARO 1-1 CATANZARO-POTENZA 0-0

1963-64 SERIE B POTENZA-CATANZARO 1-1 CATANZARO-POTENZA 0-

1964-65 SERIE B POTENZA-CATANZARO 1-1 CATANZARO-POTENZA 0-0

1965-66 SERIE B POTENZA-CATANZARO 1-1 CATANZARO-POTENZA 2-2

1966-67 SERIE B POTENZA-CATANZARO 2-2 CATANZARO-POTENZA 2-2

1967-68 SERIE B POTENZA-CATANZARO 1-1 CATANZARO-POTENZA 2-1

1991-92 SERIE C2 POTENZA-CATANZARO 0-0 CATANZARO-POTENZA 2-0

2006-07 SERIE C2 POTENZA-CATANZARO 0-1 CATANZARO-POTENZA 2-3

2018-19 SERIE C POTENZA-CATANZARO 1-5 CATANZARO-POTENZA 1-0

2019-20 SERIE C POTENZA-CATANZARO 2-0 CATANZARO-POTENZA 0-2 playoff POTENZA-CATANZARO 1-1 2020-21 SERIE C POTENZA-CATANZARO 2-1

VITTORIE POTENZA 7

PAREGGI 13

VITTORIE CATANZARO 9

RETI POTENZA 30

RETI CATANZARO 38