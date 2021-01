Clamorosa rimonta del Monopoli, tonfo della Juve Stabia

Il Monopoli batte la Juve Stabia con una clamorosa remuntada: dopo il doppio vantaggio delle vespe nel primo tempo, la squadra di Scienza ribalta il risultato segnado ben tre reti nella ripresa.

La gara si apre con l'avvio super dello Stabia: dopo tre minuti Orlando, servito da Scaccabarozzi, apre le marcature. Passano 5 minuti e arriva il raddoppio: le segna Berardocco su rigore.

Dopo lo shock iniziale, il Monopoli inizia a spingere: alla mezz'ora ottima chance per Soleri che fallisce. Ma al 38esimo è Starita a riaprire la gara con un tap in su tiro cross di Lombardo. Si va all'intervallo.

Il secondo tempo si apre con il gol immediato del Monopoli con Paolucci che infila il portiere nella prima azione della ripresa.

Altre due occasioni per i biancoverdi con Mercadante e Soleri ma Tomei fa buona guardia. Risponde la Juve Stabia con Berardocco che colpisce il palo su punizione. Il Monopoli si rende ancora pericoloso con Riggio e Mercadante ma è Bunino al minuto 85 a segnare il gol del sorpasso ed è 3-2.

Ma le emozioni non sono terminate: nel recupero c'è una clamorosa chance per le vespe che sfiorano il pareggio con Romero che sotto porta non riesce a superare il portiere. Scampato il pericolo, il Monopoli trova al 94esimo anche la quarta rete con Starita che dribbla il portiere e appoggia la palla in rete.