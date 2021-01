Mercato. Benevento. Si complica il passaggio di Iemmello al Frosinone

Per stessa ammissione del D.s. Foggia, ieri sera prima della gara contro il Torino, il Benevento sarà attivo sul mercato e cercherà una punta.

Si assottiglia, però, la rosa dei nomi a disposizione: Llorente, dal Napoli, è destinato a vestire la maglia dell'Udinese dopo il rientro in squadra di Osimhen; i friulani, così, potrebbero cedere Lasagna che, però, è promesso all'Hellas Verona; Cutrone, infine, è vicino all'accordo con il Parma. La soluzione maggiormente percorribile sembra essere quella che porta ad Eder, ex attaccante di Sampdoria ed Inter di rientro dalla Cina. Tuttavia le caratteristiche dell'italo-brasiliano non sembrano essere quelle cercate da mister Inzaghi. Non è da escludere un nome a sorpresa, magari proveniente dall'estero.

A tenere banco in casa giallorossa è la cessione di Pietro Iemmello, attualmente al Las Palmas, che sarebbe in procinto di passare al Frosinone. Il problema resta l'elevato ingaggio percepito dall'ex Foggia e Sassuolo, circa 800 mila euro, che la società del presidente Stirpe non vorrebbe accollarsi del tutto. Il Benevento, dal canto suo, ha risposto picche: se il Frosinone vorrà acquisire le prestazioni di Iemmello dovrà farsi carico dell'intero ingaggio, senza aiuti da parte dei giallorossi. Al momento i ciociari starebbero studiando una offerta al calciatore che preveda di spalmare l'ingaggio su più stagioni ma, in caso di stallo, come riporta anche il Corriere dello Sport, non è da escludere che possa restare in Spagna.