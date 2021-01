Il Potenza viene punito in 10 dal Catanzaro Decide Curiale al 94'

Gli episodi puniscono il Potenza. A partire dal 3' della ripresa quando il direttore di gara espelle Salvemini per somma di ammonizioni e il ko al 4' di recupero quando Curiale piega la formazione lucana dopo diversi salvataggi di un monumentale Marcone. Il primo intervento del portiere rossoblu è all'11' quando nega la rete a Curiale di testa. Il Potenza risponde al 20' con Coccia che al volo su l corner di Ricci chiama Di Gennaro alla parata. Due minuti dopo Marcone si oppone alla conclusione di Garufo e devia in angolo. Poi sono i ragazzi di Capuano al 33' ad andare vicini al vantaggio con Salvemini che sfiora il palo su uno schema su punizione propiziato da Ricci. All'intervallo entra bomber Evacuo per Dimassimo e il Potenza resta in 10' al 3' come dicevamo. Ancora Marcone al 22' blocca Fazio presentandosi a tu per tu e al 27' su Evacuo su una una girata destinata all'incrocio dei pali. Il numero uno rossoblu viene chiamato agli straordinari al 38' su Evacuo, ma nulla può sul tiro di Curiale destinato sul secondo palo che condanna il Potenza alla sconfitta.

CATANZARO 1

POTENZA 0

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Scognamillo (34’ st Porcino), Fazio, Martinelli; Garufo (9’ st Casoli), Verna (45’ st Baldassin), Corapi (9’ st Carlini), Risolo, Contessa; Di Massimo (1’ st Evacuo), Curiale. A disp.: Mittica, Iannì, Salines, Urso, Pinna, Riccardi, Schimmenti. Allenatore: Calabro.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Di Somma, Gigli, Sepe; Viteritti, Bucolo, Sandri (35’ st Iuliano), Ricci, Coccia; Salvemini, Cianci. A disp.: Santopadre, Brescia, Compagnon, Lauro, Nigro, Fontana, Di Livio, Volpe, Lorusso, Cirone, Cavaliere. Allenatore: Capuano.

ARBITRO: Monaldi di Macerata (Nasti-Piedipalumbo).

NOTE: Espulso: al 49' st Salvemini (P). Ammoniti: Marcone (P); Curiale, Casoli e Salines (C).