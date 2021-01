Banchieri: "Partita condizionata da eventi che non ci competono"

Derby stregato per Simone Banchieri che perde il terzo derby di fila alla guida del Novara, il tecnico spiega la sconfitta contro la Pro: "Non voglio parlare degli episodi arbitrali ma chiaramente una gara segnata, giocare più di 50 minuti in dieci e quasi 40 in nove non era semplice, undici contro undici stavamo vincendo, stavamo facendo le cose che avevamo provato. Ci dispiace per i nostri tifosi e per noi stessi, ognuno può giudicare gli episodi.

Fino al rosso di Migliorini eravamo in controllo della partita, giocare così tanto tempo in inferiorità numerica è difficile, i ragazzi sono stati bravi fino alla fine, anche in nove abbiamo tenuto il campo e tenuto in bilico la partita fino al novantesimo. Siamo stati uniti, partita condizionata da eventi che non ci competono, la squadra ha fatto la prestazione, spiace a tutti non aver portato a casa il risultato, non ho nulla da dire ai ragazzi che hanno dato tutto per il Novara. I nuovi sono stati bravi, Rossetti ha fatto giocare bene la squadra così come Malotti entrato in un momento difficile; sul mercato c'è da fare ancora delle cose, lo sa la società, ci aspettiamo un esterno basso a centrocampo per completare la rosa, voglio vedere questo spirito, questa voglia di aiutarsi e di non mollare mai".