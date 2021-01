Comi: "Sempre emozionante vincere un derby, potevamo fare più gol"

Sempre decisivo Gianmario Comi quando sfida il Novara, l'attaccante segna ancora contro la sua ex squadra e trascina la Pro al successo: "Vincere un derby è sempre una bella emozione, fortunatamente abbiamo vinto le ultime tre sfide contro il Novara sempre con il mio zampino e sono ancora più contento, contento per i tifosi che anche se non sono venuti al campo ci stanno sempre vicino, sono venuti a sostenerci prima del match. Rammarico per il gol annullato, non so come il guardalinee abbia potuto chiamare il fuorigioco, capita tutti sbagliano ma spiace perchè la doppietta era mia.

Siamo partiti regalando un gol al Novara, undici contro dieci siamo stati avvantaggiati, abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco e l'abbiamo portata, con più cinismo il margine poteva essere maggiore".