Benevento. Arriva un terzino destro dall'Atalanta via Sampdoria

L'attesa per il primo rinforzo del Benevento nella finestra invernale del calciomercato è finita: il D.s. Foggia si è assicurato le prestazioni di Fabio Depaoli, terzino destro che arriva dalla Sampdoria dove ha disputato la prima parte di stagione in prestito dall'Atalanta. Ad anticipare l'ufficialità dell'affare è il Corriere dello Sport che riporta anche formula e cifre dell'affare: prestito con diritto di riscatto già fissato a 4 milioni di euro.

Essendo un classe '97, quindi un "over", la società giallorossa dovrà ora liberare un posto nella lista apposita.

Quello di Depaoli è il secondo acquisto del Benevento dopo quello di Montassar Talbi, centrale tunisino classe '98 in scadenza a giugno con i turchi del Ryzerspor. L'arrivo di Talbi è previsto per giugno ma Foggia sta lavorando per anticiparne l'arrivo nel sannio.

Restano ancora aperte le piste per la punta: al momento i due nomi più "caldi" sono quelli di Pavoletti ed Eder, anche se non sono da escludere eventuali sorprese provenienti dall'estero.