Bisceglie-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Gustavo Ventura" le formazioni di Bisceglie e Foggia per il posticipo della 20° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

FORMAZIONI UFFICIALI - Questi i ventidue titolari scelti dai due allenatori:

BISCEGLIE (4-2-3-1): Russo; Tazza, Priola, Vona, Giron; Romizi, Cittadino; Padulano, Sartore, Mansour; Musso. A disposizione: Loliva, De Marino, Rocco, Zagaria, Makota, Ferrante, Vitale, Casella, Spurio, Maimone, Altobello. Allenatore: Giovanni Bucaro.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Agostinone; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Vitali, Di Masi, Dell'Agnello, Germinio, Raggio Garibaldi, Moreschini, Morrone, Lucarelli, Pompa, Cardamone, Balde, Turi. Allenatore: Marco Marchionni.