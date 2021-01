Il Lecce la riacciuffa negli ultimi dieci minuti: con l'Empoli è 2-2

Una gara dominata dall'Empoli che però si fa beffare negli ultimi 10 minuti con un Lecce bravo a riaprirla e a pressare nei minuti finali ritrovando il pari proprio al 90' con Rodriguez. Bene i cambi di Corini con Hjulmand e Rodriguez in grande spolvero.

Primo tempo. Parte bene l'Empoli che con il passare del tempo praticamente dominerà per tutta la prima frazione di gioco. Al 16' prima bella occasione per gli ospiti: scappa Bajrami che beffa la linea difensiva giallorossa, va al tiro, ma il pallone finisce sul fondo. Al 21' è ancora Bajrami a seminare panico nella retroguardia di casa: supera tutti e va al tiro a giro, impreciso. Al 23' ci prova Stulac da fuori area, Gabriel blocca la sfera con sicurezza. Al 33' il vantaggio dell'Empoli: da calcio d'angolo palla al centro e piattone di sinistro di Haas che esce dal blocco giallorosso e realizza così il gol del vantaggio ospite. Al 42' punizione Lecce: al tiro ci va Mancosu che calcia in maniera potente, ma la palla sbatte sulla barriera.

Secondo tempo. Si ricomincia senza cambi, ma è sempre l'Empoli a fare la gara. Gli ospiti trovano subito il raddoppio: dopo due minuti è Haas che mette il cross arretrato per La Mantia che deve solo deviare in porta. Al 53' triplo cambio del Lecce con Corini che prova a dare una scossa ai suoi: dentro Rodriguez, Listkowski e Bjorkengren, fuori Majer, Henderson e Nikolov. Al 60' La Mantia tenta il gol in grande stile in rovesciata, il suo tentativo però è completamente sbagliato e la palla finisce ampiamente sul fondo. Il triplo cambio dell'allenatore giallorosso però non cambia lo spartito della gara, resta l'Empoli a fare la partita con il Lecce praticamente incapace a rendersi pericoloso. Al 66' doppio miracolo di Gabriel sulle conclusioni del solito Bajrami. Al 79' la riapre la squadra di casa: Mancosu dal nulla, riceve palla dal limite e sgancia un tiro potente che si insacca in porta. Al 90' il Lecce la pareggia: Mancosu imbecca Rodriguez che segna con un destro ad incrociare imprendibile per Brignoli.