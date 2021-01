Calciomercato. E' sfida tra Benevento e Parma per un attaccante

Il Benevento ha chiuso i primi due colpi di mercato puntellando il reparto arretrato con Depaoli e Talbi e ora può concentrarsi sull'attacco, altro reparto per il quale Inzaghi vorrebbe poter avere una alternativa a Lapadula.

In base a quanto dichiarato da Claudio Raimondi, giornalista esperto di calciomercato nella puntata odierna di Sport Mediaset XXL, la società giallorossa sarebbe in corsa, insieme al Parma, per Patrick Cutrone, attaccante del Wolwerhampton che ha giocato la prima parte di stagione in Serie A con la maglia della Fiorentina.

L'attaccante scuola Milan è ritornato in Inghilterra ma, visto anche l'arrivo ai Wolwes di William Josè dalla Real Sociedad, il suo soggiorno inglese potrebbe essere molto breve e fare ritorno in patria molto presto. Pippo Inzaghi ha espresso il suo gradimento per il calciatore per il quale, come dicevamo, si dovrà battere la concorrenza del Parma. I ducali, anche loro alla ricerca di una punta vista la possibile uscita di Inglese, sono, però, anzitutto interessati a Scamacca, bomber del Sassuolo in prestito al Genoa, e avrebbero presentato una offerta al club neroverde di circa 15 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto.

I prossimi giorni saranno, quindi, decisivi per il mercato degli attaccanti non solo per il Benevento ma anche per altre compagini della massima serie.