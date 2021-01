Cavese e Vibonese pareggiano: Bubas replica a Berardi

Termina con un pareggio la sfida tra Vibonese e Cavese: 1-1 il risultato finale al "Razza" di Vibo.

Pareggio giusto al termine di una sfida molto equilibrata. Una Cavese rivoluzionata dal mercato si è scontrata con una solida Vibonese, dando vita ad una gara combattuta (con ben 7 ammoniti e tanti falli), anche se avara di occasioni da rete.

Le emozioni tutte nel primo tempo, racchiuse nel botta e risposta tra il 18esimo e il 20esimo. A passare in vantaggio è la Vibonese quando Rasi serve Berardi che calcia nell'angolo infilando Kucich. Passano 90 secondi e arriva il pari: Marson esce nel tentativo di bloccare un cross ma perde la palla e Bubas a porta vuota appoggia in rete.

Nella ripresa molta confusione e ritmo calato notevolmente. Le due squadre palesano i problemi in fase offensiva dove non riescono a pungere. I due portiere sono praticamente inoperosi e l'unica vera chance arriva nel recupero quando la Cavese riparte con un 3 contro 3 condotto da Calderini che però serve tardivamente Matera che prova a tirare da posizione defilata e la palla va fuori. Tripliche fischio e gara che termina in parità.