Serie D, capolavoro del Picerno Tris Lavello Pari Francavilla

Bilancio esterno quasi perfetto delle lucane in serie D girone H nelle gare esterne in Puglia. Il Picerno espugna all'88' Casarano ed accorcia ad un punto dalla vetta con il neoacquisto Origlia. Un'impresa quella dei melandrini che dal 32' del primo tempo erano rimasti in 10 per l'espulsione di Girasole per fallo da ultimo uomo. Il Lavello passeggia facilmente a Fasano con un tris tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda parte di gara con Mercuri, Liurni e Burzio. La formazione di Zeman resta così in corsa per il primo posto diminuendo le distanze a due punti. Il Francavilla viene raggiunto sul pari all'85' dal Nardò con il solito Caputo che risponde a Petruccetti, il quale aveva segnato 10' prima.