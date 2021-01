SERIE C LIVE - Girone C: Bisceglie-Foggia, diretta testuale del match

In campo allo stadio "Gustavo Ventura" le formazioni di Bisceglie e Foggia che si affrontano alle 17:30 nel posticipo domenicale della 20° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

In campo due squadre dagli obiettivi differenti: padroni di casa alla ricerca di punti per allontanarsi il prima possibile dalla zona play-out, rossoneri invece per rafforzare la propria posizione all'interno della griglia play-off.

Dirige l'incontro il sig. Enrico Maggio della sezione di Lodi, per l'occasione coadiuvato dagli assistenti Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Roberto Fraggetta di Catania. Quarto uomo il sig. Gianpiero Miele della sezione di Nola.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/bisceglie-foggia/358724.html

FORMAZIONI UFFICIALI

BISCEGLIE (4-2-3-1): Russo; Tazza, Priola, Vona, Giron; Romizi, Cittadino; Padulano, Sartore, Mansour; Musso. A disposizione: Loliva, De Marino, Rocco, Zagaria, Makota, Ferrante, Vitale, Casella, Spurio, Maimone, Altobello. Allenatore: Giovanni Bucaro.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Agostinone; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Vitali, Di Masi, Dell'Agnello, Germinio, Raggio Garibaldi, Moreschini, Morrone, Lucarelli, Pompa, Cardamone, Balde, Turi. Allenatore: Marco Marchionni.