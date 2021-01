Savoia corsaro, Insieme Formia k.o. in casa

Vittoria esterna del Savoia che batte a domicilio l'Insieme Formia: una rete per tempo, con la firma di De Rosa e Kyeremateng.

Dopo una fase di studio il Savoia trova la rete al primo affondo all’undicesimo. Angolo di Sorrentino che trova in area De Rosa, il colpo di testa del centrocampista ed è 1-0 per i Bianchi. Al 15’ azione personale di Kyeremateng che cerca in area D’Ancora, ma è bravo Ioio a sventare la minaccia. Al 25’ ci prova ancora Kyeremateng, ma il suo tiro è facile preda di Trapani. Prima offensiva del Formia al 28’ ma il tiro di Longo è alto. Al 32’ ci prova dalla distanza Gennaro Esposito, ma il suo destro si spegne sul fondo. Un minuto più tardi ancora il Formia pericoloso con Longo ma l’attaccante non centra il bersaglio grosso. Termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Savoia.

Primi dieci minuti della ripresa di grande lotta, ma nessuna occasione nitida. Al 13’ si vedono i Bianchi con Kyeremateng, palla sul fondo. Al 16’ D’Ancora cerca Gennaro Esposito, ma è bravo Trapani in uscita. Al 21’ ci prova la squadra di casa con un calcio d’angolo, ma Esposito M. è bravo a sventare la minaccia. Al 26’ ci prova ancora il Formia con Durazzo ma il suo tiro si spegne a lato. Al 36’ raddoppio dei Bianchi. Azione personale di De Rosa che trova in verticale Kyeremateng, il numero 99 batte Trapani per il 2-0.

Insieme Formia: Trapani, Quirino, Pirolozzi (31’st Tounkara), Gargiulo, Ioio, Gorzelewski, Del Prete (1’st Iorio), Antogiovanni (34’st Lonardo), Longo (7’st Gomez), Zonfrilli, Romano (7’st Durazzo). A Disposizione: Capogna, Stornaiuolo, Fatati, Gentile. Allenatore: Salvatore Amato.

U.S. Savoia 1908: Esposito M., D’Ancora, Poziello, Correnti (44’st D’Auria), Boccioletti, De Rosa, Manzo, Sorrentino (23’st Cipolletta), Stallone (44’st Prevete), Esposito Gennaro (20’st Orlando), Kyeremateng (40’st Riccio). A Disposizione: Cannizzaro, Cirillo, Melillo, Acampora. Allenatore: Salvatore Aronica.

Marcatori: 11’pt De Rosa (S); 36’st Kyeremateng (S).

Ammoniti: 39’pt Correnti (S); 10’st Zonfrilli (IF).

Ufficio stampa Us Savoia