Cavese, Campilongo: "Bene la reazione e l'atteggiamento della squadra"

Nel post partita di Vibonese-Cavese, mister Campilongo ha dichiarato:

"Abbiamo affrontato una squadra quadrata, che ha fatto grandi risultati con grandi squadre. Abbiamo sbagliato tanto in costruzione e nelle uscite e la Vibonese è una squadra che fa male quando riparte. Oggi però la Vibonese non ha mai tirato in porta"

"Mi è piaciuta la prestazione e l'atteggiamento della squadra. Abbiamo reagito subito dopo il gol subìto, ma oggi abbiamo anche costruito. I cambi sono stati un po' forzati: Scoppa e De Marco venivano da un periodo in cui non giocavano, Bubas si è "ammazzato" così come Calderini. Mi aspettavo che gli esterni e i centrocampisti accompagnassero di più le azioni"

"Adesso dobbiamo migliorare anche fisicamente, perchè dobbiamo avere più forza e resistenza"