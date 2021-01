Risultati positivi nella giornata odierna delle avversarie del Potenza

Il risultato meno aspettato è sicuramente la vittoria del Monopoli nell'anticipo di ieri. Sotto di due gol dopo 10', ha vinto 4-2 nel finale. Dunque il Potenza, in seguito alla sconfitta di misura a Catanzaro al 94', non poteva che guardare i risultati delle altre. Positivi il pareggio tra Vibonese e Cavese (1-1) e lo 0-0 del Bisceglie tra le mura domestiche contro il Foggia, i ko della Viterbese tra le mura amiche contro la Ternana (0-1) e della Virtus Francavilla a Bari (4-1). La Casertana riposava, mentre la Paganese ha visto il rinvio della gara a domicilio contro il Catania. Adesso la salvezza per la squadra di Capuano è lontana quattro punti e sabato contro il Palermo diventa già decisiva la gara.