Lazio-Sassuolo 2-1, Milinkovic e Immobile ribaltano la gara

Nell'ultimo turno del girone d'andata il Sassuolo affronta la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Biancocelesti senza Luis Alberto operato di appendicite, e Luiz Felipe out per un paio di mese. Nei neroverdi si rivede Locatelli a centrocampo, ancora fuori Domenico Berardi.

Cronaca. Pronti via ed il Sassuolo va in vantaggio con Ciccio Caputo, al ritorno al gol dopo un mese di astinenza. La Lazio però non si demoralizza e gioca come se non fosse successo niente. Ci prova Lazzari senza però trovare la porta. Al 15' Correa riceve palla e tira da buona posizione, ma Ferrari devia la conclusione dell'argentino. Al 25' calcio d'angolo di Correa per Sergej Milinkovic-Savic che svetta e mette in rete per il gol del pareggio. I neroverdi rialzano il baricentro e vanno vicini alla rete al 38' con Locatelli ben servito da Djuricic. Il primo tempo si conclude sul risultato di parità.

La ripresa si apre con Haraslin al posto di uno spento Defrel nelle file del Sassuolo. Il cambio scuote i neroverdi che si rendono subito pericolosi con un tiro di Obiang ben parato da Reina. I biancocelesti faticano ad uscire dal pressing asfissiante dei ragazzi di De Zerbi, che anzi non rinunciano a creare gioco. I campioni però fanno la differenza, e così è al 71' quando Ciro Immobile trova al gol dopo una partita di grande difficoltà per l'attaccante napoletano. Il Sassuolo accusa il colpo e non riesce a reagire, è anzi la Lazio ad andare vicina al terzo gol con Muriqi, entrato da poco al posto di Immobile. Finisce quindi 3-1 in favore dei biancocelesti nonostante un Sassuolo che ha giocato una bella gara.