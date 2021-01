Derthona-Borgosesia 3-2, terza sconfitta di fila per i granata

Continua il momento difficile del Borgosesia che a Tortona perde la terza partita in nove giorni ed è sempre più invischiato nelle zone calde della classifica. I granata sbagliano, come contro il Varese, l’atteggiamento e vanno sotto di due reti in poco più di mezzora, il Derthona ha sempre la partita in mano e la formazione di Prelli è attesa mercoledì ad una sfida delicatissima contro l’Arconatese che precede i granata di un punto.

La cronaca Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 10’ con Guye che termina al meglio un’azione personale battendo l’incolpevole Barlocco, il Derthona spinge e va vicino al raddoppio con Manasiev; al 35’ Menga rischia l’autorete su colpo di testa di Gueye, miracolo di Barlocco che non può nulla due minuti più tardi su Magnè dopo aver salvato su Emiliano, prima dell’intervallo il Borgosesia accorcia le distanze, dopo una traversa di Calì è Bramante al quarto centro consecutivo a segnare per i valsesiani.

Granata vicino al pareggio con Beretta, salva Emiliano; il Derthona torna a due reti di vantaggio con un eurogol in rovesciata di Gueye, il Borgosesia rischia il tracollo, rosso a Cortinovis e traversa di Lipani, in pieno recupero arriva il rigore di Aloia che fissa il punteggio sul tre a due finale.