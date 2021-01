Calciomercato. Benevento: è la settimana decisiva per l'attaccante

Dopo l'arrivo di Depaoli dalla Sampdoria (leggi qui), che andrà a sopperire all'assenza di Letizia e ne rappresenterà una valida alternativa, il Benevento aspetta un nuovo attaccante che possa fornire a mister Pippo Inzaghi una variante tattica rispetto al gioco attuato schierando Lapadula.

Sono tre i nomi "gettonati" al momento per vestire la casacca giallorossa: Eder, Pavoletti e Cutrone. L'italo-brasiliano, 34 anni, che ha vissuto le sue ultime stagioni in Cina con la casacca del Jiangsu Suning, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe il più vicino al trasferimento nel Sannio: nelle prossime 48 ore i suoi agenti, Tullio Tinti e Manuel Montipò, proveranno a risolvere il contratto che lo lega ancora al club cinese ed in scadenza nel prossimo giugno, dopodiché si cercherà l'accordo con il D.s. Foggia.

Dovesse saltare l'arrivo di Eder, allora la dirigenza giallorossa volgerebbe le proprie attenzioni su uno tra Pavoletti e Cutrone. L'attaccante del Cagliari ieri è rimasto in panchina per 90' nel match perso dai sardi in casa del Genoa. La volontà del club isolano sembra quella di cedere l'ex Napoli e Genoa per puntare tutto su Simeone che sta patendo troppo il ballottaggio per la maglia da titolare nell'attacco di Di Francesco.

Per quanto riguarda Cutrone, invece, c'è la forte concorrenza del Parma che potrebbe bruciare il Benevento sul tempo offrendo già nelle prossime ore un contratto all'ex Milan e Fiorentina.

L'ultima settimana di mercato, quindi, potrebbe essere molto significativa per il Benevento che potrebbe ritrovarsi, al termine, con una rosa maggiormente completa sia dal punto di vista numerico che qualitativo e tattico.