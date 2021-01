Puteolana, pari col Portici. La società: "La fortuna non ci assiste"

La Puteolana 1902 pareggia contro il Portici al Papa di Cardito. Gli ospiti passano in vantaggio al 32' con Arpino. Nella ripresa assedio della squadra flegrea, con i gol sfiorati da Scalzone, Ruggiero e Romeo. Al ridosso del novantesimo arriva però il gol del pareggio col colpo di testa vincente di Scalzone. Nel post gara hanno commentato il match il presidente Guarino, il vicepresidente Sessa ed il direttore sportivo Cavaliere.

Presidente Guarino: "Abbiamo creato almeno 7-8 palle da gol, la fortuna non ci assiste. Una partita che abbiamo dominato, così come anche le precedenti. Loro hanno avuto un'unica vera occasione e l'hanno capitalizzata. Senza dimenticarci degli infortuni, con Piacente e Celiento che non sono a disposizione dell'allenatore. Ora, nella prossima gara, mancherà anche Armeno. Sono però molto fiducioso per il futuro, stiamo dando il massimo".

Vicepresidente Sessa: "Durante il periodo invernale abbiamo costruito una bella squadra, i ragazzi stanno rispondendo bene alle richieste del mister. Purtroppo siamo sfortunati, la palla non voleva proprio entrare. Abbiamo creato tantissimo e alla fine siamo riusciti a portare il pareggio a casa. Servono punti per far morale e per risalire la classifica".

Direttore sportivo Cavaliere: "Purtroppo questa prima vittoria sta diventando un vero tormentone. Con un'occasione gli avversari ci fanno gol, noi invece abbiamo creato tanto ed il gol è arrivato solo nel finale. Dobbiamo continuare a lavorare, il percorso è in salita e sappiamo di dover dare sempre il 100% per riuscire a raggiungere l'obiettivo"