Benevento. Tampone negativo per Schiattarella, con l'Inter ci sarà

Buone notizie in casa Benevento: il tampone al quale si è sottoposto Pasquale Schiattarella è negativo e così il centrocampista è tornato ad allenarsi con i compagni in vista della trasferta di Milano contro l'Inter prevista per sabato. L'ex Spal è stato assente per circa due settimane a causa del covid.

Per l'impegno in notturna al "Meazza", dunque, mister Inzaghi potrà avere di nuovo a disposizione l'intero centrocampo titolare nella passata stagione in B stante anche il rientro a tempo pieno di Viola.

Ad essere ancora assenti saranno Letizia, che probabilmente sarà sostituito dal neoarrivato Depaoli, Moncini, ancora infortunato e sul piede di partenza in questa finestra di mercato, e Sau, che deve scontare il secondo turno di squalifica.