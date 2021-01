Potenza, Compagnon prossimo all'addio Cianci rischia di andare via

Oltre a dover preparare la prossima sfida di sabato contro il Palermo, il Potenza deve fronteggiare anche la questione partenze. Il più vicino all'addio è Mattia Compagnon, che da due partite è stato messo in panchina, ed è di proprietà dell'Udinese. Però magari potrebbe restare fino a sabato per emergenza in attacco. Sul bomber Pietro Cianci incombe sempre la volontà del Bari di prenderlo, che ha già l'accordo con il Teramo proprietario del cartellino, ed è già monitorato dal Sassuolo che vanta il diritto di riscatto. La società sta valutando Mazzeo del Livorno, Jefferson del Padova, Volpe del Frosinone e Costantino del Modena. Questa sarà la settimana decisiva per il futuro della squadra rossoblu.