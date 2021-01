Taranto, si attende il ritorno in campo contro l'Altamura

Il Taranto potrebbe finalmente fare il suo esordio in questo 2021. Dopo i rinvii di inizio anno - Fasano e Fidelis Andria - sono state rinviate le altre due gare in programma: Portici e Molfetta. La società ha avviato le visite di controllo nei confronti dei tesserati che hanno superato lo scoglio del Covid-19 e, dunque, se tutto filerà liscio i rossoblù scenderanno in campo contro l'Altamura.

Intanto, il campionato procede, ricco di numerosi asterischi. Il compito più arduo per Giuseppe Laterza sarà quello di recuperare il ritmo partita. Infatti, l'ultima gara del Taranto è di un mese fa sul campo del Nardò. Eppure, gli allenamenti sono proseguiti regolarmente e quindi ci si aspetta un Taranto frizzante, proprio come quello di inizio stagione. Il Girone H di Serie D è giunto alla 13° giornata. Una ghiotta opportunità potrebbe giungere se, proprio la compagine ionica riuscisse a portare a casa un bottino consistente dai recuperi. Questo perché la capolista Casarano, proprio nell'ultimo turno, è inciampata contro il Picerno, tra le mura amiche.

Le attenzioni saranno, dunque, tutte rivolte verso i ragazzi di Laterza che potranno ribaltare una classifica davvero indecifrabile, per le tante partite in stand by, in attesa dei recuperi. Curiosità, inoltre, rivolta ai nuovi acquisti, soprattutto per l'esperto Tissone, chiamato per il salto di qualità e, chissà, per concretizzare il sogno promozione, tanto atteso da un'intera tifoseria.