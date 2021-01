Con il coltello tra i denti

Si avvicina il big match della prima giornata di ritorno di serie C e dopo la stesura dei calendari avrei creduto/sperato che sarebbe stato Novara-Pro Vercelli, purtroppo non è così e oltretutto Como-Renate ci interessa il giusto, diciamo niente per la nostra classifica (a meno che vogliamo guardare così avanti da tifare Como da qui alla fine per sperare che i lariani arrivino a Novara all’ultima giornata già promossi in B). La terza sconfitta di fila nel derby è stata la più pesante degli ultimi anni, la paragono a quella del Novara sotto la guida di Corini in B, una partita che ha fatto svoltare in negativo una stagione conclusa con la retrocessione, niente e nessuno toglie dalla testa del sottoscritto che anche solo un punto in quel match sarebbe voluto dire salvezza; sabato si è visto più o meno il Novara di Como, abbastanza ordinato e che cercava di chiudere spazi agli avversari, la Pro al contrario della seconda della classe ha reso sufficiente il nostro atteggiamento non solo non rendendosi mai pericolosa ma regalandoci la rete dell’uno a zero. Dopo il vantaggio il copione della gara non è cambiato più di tanto, chi fa pronostici può indovinarli o sbagliarli, purtroppo ho avuto un moto di stizza al primo giallo di Migliorini tristemente profetico; non è stata chiarissima la prima ammonizione al difensore novarese, netta seppur condita dalla solita recitazione di Comi la seconda, per quanto riguarda Bianchi nello scontro del secondo giallo avrei evitato di ammonire ancora il centrocampista azzurro. Il Novara in dieci ha perso tutte le certezze che stava minuto dopo minuto conquistando tanto che in una decina di minuti abbiamo subito due gol e solo un miracolo di Lanni ha evitato il pareggio a fine primo tempo, ad onore del vero sull’uno a uno di Emmanuello sembrava che il nostro portiere avrebbe potuto fare qualcosa di più. In nove difficile fare sia un’analisi che un commento, non si poteva fare molto di più, potrei fare un appunto alla Pro Vercelli di non aver chiuso la partita ma penso che siano parole al vento, staranno ancora festeggiando…. Siamo in zona retrocessione, abbiamo perso due derby e non vinciamo da un’eternità, quindi cosa centra il titolo? E’ pertinente, noi tifosi dobbiamo dare l’esempio e stare vicino ai nostri colori fino all’ultimo secondo dell’ultima partita di questa stagione, al triplice fischio sperando di rimanere in questa categoria potranno scatenarsi critiche ed analisi, al momento non serve a niente prima di una settimana decisiva senza mezzi termini: Lucchese e Giana da affrontare fuori casa, in mezzo la fine del mercato, quello che faremo nei prossimi nove giorni condizionerà pesantemente in un senso o nell’altro il prosieguo del campionato; non vincere nessuna delle prossime due e fare poco sul mercato getterebbe delle nubi nerissime sul nostro futuro, al contrario punti e qualche arrivo potrebbero far svoltare una stagione che prima o poi dovrà per forza cambiare.

Il Novara non andrà in D, ne sono certo. Contro tutto e tutti e con il coltello tra i denti, per onorare la nostra gloriosa storia, la nostra bellissima maglia.

Avanti Novara!!!