Turino: "Primo tempo regalato, ripresa poco meglio"

Il direttore sportivo Mauro Turino commenta a caldo il terzo k.o. consecutivo del Borgosesia sul campo del Derthona: "A parte gli ultimi cinque minuti abbiamo regalato tutto il primo tempo in tutte le zone del campo, il gol di Bramante ci ha rimesso in partita alla fine della prima frazione. Il secondo tempo è iniziato con uno spirito diverso ma l'eurogol del Derthona ha chiuso la partita, dopo l'espulsione di Cortinovis in dieci abbiamo cercato di fare qualcosa, abbiamo trovato il rigore su tiro di Bramante e trasformato da Aloia ma ricordiamoci che loro si sono presentati tre-quattro volte in zona gol e un paio di parate di Barlocco ci hanno tenuti a galla, un due a tre che non deve ingannare, la partita l'abbiamo subita quasi sempre"