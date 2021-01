Lettera del CR Basilicata per intitolazione campo La Martella

Il Comitato regionale della Lnd Basilicata, con questa lettera del presidente Piero Rinaldi, aderisce alla campagna promossa dal “Quotidiano del Sud” per l’intitolazione del campo di gioco di Borgo “La Martella” di Matera al compianto giornalista Renato Carpentieri. Ecco la lettera:

L’intitolazione di una struttura pubblica apre sempre dibattiti e discussioni sia nell’Amministrazione comunale chiamata a prendere questa decisione sia nella comunità dove quella struttura è ubicata. Non vogliamo sostituirci alle istituzioni preposte, che sapranno decidere con coscienza e in piena autonomia, né mancare di rispetto alla città di Matera, ma riteniamo che intitolare il campo di gioco del Borgo “La Martella” al compianto giornalista Renato Carpentieri metterebbe tutti d’accordo.

Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Renato e di apprezzarlo sia come professionista sia come appassionato di calcio sia come persona. Per Renato il calcio era tutto, come la città nella quale viveva. Passioni che trasudavano dai suoi articoli e dai suoi discorsi e delle quali si vantava con amici e colleghi. Viveva lo stadio con l’ardore del tifoso e con la competenza di chi si nutre di “pane e calcio” ogni giorno. Riusciva, tuttavia, a essere obiettivo e a raccontare quello che vedeva in campo con neutralità, competenza e spirito critico costruttivo. Qualità che si richiedono a chi ha svolge questo delicato mestiere. Renato nel corso degli anni era diventato un amico del Comitato Regionale della Lnd di Basilicata che, dopo la sua scomparsa, ha deciso di onorare la sua memoria con un premio giornalistico conferito nel corso della Festa del calcio lucano. Un riconoscimento che abbiamo ritenuto doveroso verso una persona che ha contribuito alla crescita del movimento calcistico, in particolare dilettante, della nostra regione. Così come oggi riteniamo opportuno suggerire, aderendo alla meritoria campagna promossa dal “Quotidiano della Basilicata”, l’intitolazione a Renato del campo di gioco del Borgo “La Martella” di Matera. Il quartiere dove lui abitava e dove nel 2015, un anno dopo la sua prematura scomparsa, ci siamo ritrovati insieme ad altri amici e personaggi dello sport per ricordarlo. Fu proprio in quella occasione che maturò, per la prima volta, la proposta di dare il nome di Renato Carpentieri a quell’impianto sportivo. Dopo più di un lustro crediamo che sia arrivato il momento di dare concretizza a quella proposta. Con determinazione e passione. Le stesse di Renato che merita questo onore.

Il Presidente

Piero Rinaldi