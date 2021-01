Bari, Sarzi: "Il San Nicola ti lascia senza fiato"

Ospite di TeleBari, il difensore Daniele Sarzi Puttini, arrivato in Puglia nel mercato di riparazione e fresco di esordio in biancorosso nella vittoria 4-1 contro la Virtus Francavilla, ha rilasciato le sue prime parole in biancorosso:

«Anche se vuoto, il San Nicola è uno stadio che ti lascia senza fiato, non oso immaginare con i tifosi cosa possa trasmettere, davvero una piazza importantissima. L’impatto con il pianeta Bari è stato positivo senza dubbio, il gruppo mi ha accolto benissimo.

Rotolo con il pallone tra i piedi da quando sono nato; mio padre è un grande appassionato, ma sfortunato per via di troppi infortuni che lo hanno costretto a smettere presto. Anch’io ho dovuto fare i conti con un brutto infortuni a Piacenza; in quei momenti bisogna essere forti, crederci e superare la difficoltà con il lavoro. Il doppio cognome? E’ un mistero anche per me».