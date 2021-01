Gianmarco Tedesco torna in nerazzurro

Dopo la tormenta di questi giorni, in casa Gladiator torna il sereno. Il club di Santa Maria Capua Vetere, riabbraccia Gianmarco Tedesco. Il forte attaccante, ha già vestito la casacca nerazzurra, nella stagione 2016/17 in Serie D, sotto la presidenza d'Anna. Il calciatore vanta oltre 350 presenze nella quarta serie nazionale, indossando casacche blasonate come, Cavese, Turris e Savoia. Tedesco sarà presente in queste ore, per la ripresa degli allenamenti, in preparazione al prossimo impegno di campionato contro la Vis Artena. Il club comunica di aver ceduto, Loris Barbetta e Andrea Tripicchio mentre per, Luca Ferraro, sarà ceduto in prestito.

Dopo il pari contro la Nuova Florida, il Gladiator è tornato ad allenarsi, per preparare il prossimo delicato incontro contro la compagine rossoverde. I laziali, occupano la quinta posizione in classifica, forti del successo di domenica scorsa contro il Latina. Per del Sorbo e soci, sarà una settimana molto impegnativa ma, con un attaccante di esperienza in più, tutto può succedere.