Potenza, per la scelta dell'attaccante si deciderà tra Volpe e Romero

Michele Volpe e Niccolò Romero sono i nomi per l'attacco del Potenza. Con Cianci che potrebbe prendere la via di Bari, uno dei due centravanti potrebbe arrivare nel capoluogo lucano. Per il primo il club rossoblu avrebbe trovato un'intesa di massima con il Frosinone per il prestito fino a giugno e lo scorso anno ha segnato 10 reti in 23 partite con la Viterbese. Per il secondo potrebbe aprirsi una trattativa con la Juve Stabia, considerato che c'è in ballo anche il difensore centrale Erasmo Mulè. Nel caso non si dovesse trovare un'intesa per il difensore, il Potenza potrebbe tornare su Alberto Dossena che ha chiesto all'Avellino di andare via.