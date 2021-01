E' praticamente fatta per l'addio di Llorente al Napoli. Dopo aver ceduto Lasagna al Verona, l'Udinese ha accelerato i tempi per chiudere la trattativa che porterà l'attaccante spagnolo in bianconero.

Già stamattina, infatti, Llorente ha svolto le visite mediche: il trasferimento avverrà a titolo definitivo. Per l'attaccante pronto un contratto di 18 mesi.