Taranto, la squadra lavora in vista del match contro l'Altamura

Il Taranto aumenta i propri giri in vista del ritorno in campo contro l'Altamura. Giuseppe Laterza, tecnico dei rossoblù, ha ritrovato i suoi ragazzi per l'allenamento pomeridiano sul campo B dello Iacovone. Il lavoro si è incentrato soprattutto sulla mobilità e sul lavoro tecnico nella prima parte della sessione. Nella seconda parte, la concentrazione è stata rivolta al lavoro aerobica e il possesso palla con partitella finale a campo ridotto.