Serie C, il Como vince il big match e va in testa

Avvicendamento in testa al girone A di Serie C, il Como vince il big match in posticipo contro il Renate e scavalca proprio la formazione di Diana in testa alla classifica, una settimana da leoni per i lariani che fanno nove punti contro Novara, Alessandria e appunto Renate, a decidere il “Monday night” è Ferrari a sette minuti dal termine.

Al terzo posto la Pro Vercelli che vince in rimonta il derby delle risaie contro il Novara, Emmanuello e Comi ribaltano il gol di Lanini con gli azzurri che rimangono dopo un’ora di gioco in nove, sempre più critica la situazione di Gonzalez e compagni che non vincono da 14 partite; tre i pareggi di giornata tutti per uno a uno, Cerri salva la Juventus U23 a Sesto San Giovanni, stesso discorso per Le Noci che al 94’ pareggia la rete di Marilungo in Pro Patria-Carrarese, un punto a testa anche per Giana e Lecco.

In coda fondamentale successo della Lucchese in casa della Pergolettese, in gol Bianchi e Petrovic per l’ennesimo risultato utile del fanalino di coda che non riesce a lasciare l’ultimo posto solo perché il Livorno batte in anticipo l’Albinoleffe, decide Morelli.

Brillante esordio di Longo sulla panchina dell’Alessandria, il due a zero sulla Pistoiese dà fiato ai grigi; sconfitta grave del Piacenza a Grosseto, l’uno a due costa la panchina a Manzo e l’incarico al direttore sportivo Di Battista. Nell’ultimo incontro di giornata il Pontedera interrompe la serie positiva dell’Olbia battendolo due a uno tra le mura amiche.

Risultati e classifica di giornata