Serie D, Il Gozzano rallenta, vince il Bra

Sedicesima giornata del girone A di Serie D che vede la disputa di nove incontri su dieci, rinviata Fossano-Sanremese. Finisce uno a uno il big match tra Sestri Levante e Gozzano, a Puricelli risponde Allegretti, ne approfitta il Bra che vince con le reti di Merkaj e Tos il derby piemontese contro il Chieri, ai locali non basta il gol dell’ex Borgosesia Castelletto.

Periodo no per il Pontdonnaz che perde la terza delle ultime quattro, i valdostani incassano un pesante tre a zero interno contro una delle formazioni più in forma del girone, la Castellanzese; vince finalmente il Casale che si aggiudica una delicatissima sfida salvezza sul terreno del Vado che scivola all’ultimo posto assieme al Fossano e al Varese che finalmente si sblocca in casa ottenendo il primo punto nell’uno a uno contro il Saluzzo.

Quattro i pareggi tutti per uno a uno, la Lavagnese lo agguanta al novantesimo con un gol di Cali sul campo della Caronnese, un punto a testa anche per Folgore Caratese e Legnano; successo interno per due a zero dell’Imperia sull’Arconatese, in gol Donaggio e Giglio, nell’ultimo match di giornata il Derthona supera tre a due il Borgosesia, una vittoria più netta di quanto dica il risultato finale e certifica la crisi dei valsesiani di Prelli.

Risultati e classifica