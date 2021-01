Lavello, occasione unica per andare in vetta: i convocati di oggi

Sarà un Lavello affamato di vetta. La formazione di Zeman nell'odierno pomeriggio alle 14.30 affronterà la penultima della classe e cercherà la vittoria che la farebbe balzare in testa alla classifica. Diventerebbero così 12 i risultati utili di fila per gli ofantini che ormai non perdono dalla prima gara disputata nel torneo ad Altamura per 2-1 dello scorso 3 ottobre. Questi i convocati:

PORTIERI: Carretta, Franetovic

DIFENSORI: Barbara, Brunetti, Corna, Dell'Orfanello, D'Italia, Garcia, Vitofrancesco, Zullo

CENTROCAMPISTI: Del Grosso, Giunta, Longo, Mercuri, Migliorini, Tuttisanti

ATTACCANTI: Burzio, Herrera, Liurni, Militano, Orlando