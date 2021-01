F. Andria: ripresi gli allenamenti in vista della gara col Portici

Ripresi gli allenamenti ieri pomeriggio per la Fidelis Andria presso lo stadio Sant'Angelo dei Ricchi, dopo l'importante vittoria casalinga contro la Team Altamura.

Tutti a disposizione del tecnico Panarelli eccezion fatta per il difensore Paparusso che sta svolgendo un lavoro differenziato. Niente di grave per il centrocampista Clemente uscito malconcio dal derby di domenica. Oggi il team andriese svolgerà una seduta di allenamento pomeridiana in vista della delicata trasferta di Portici.