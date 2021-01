Serie D-Girone F: le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 27 gennaio 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 23/ 1/2021

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CURSIO MARCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PACE FEDERICO (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BONTA FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

SANTONI GABRIEL (CYNTHIALBALONGA)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

VITALI PABLO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

LANDI MARIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMADIO REMO (REAL GIULIANOVA)

ANTONELLI MARCO (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PANAIOLI LORENZO (CYNTHIALBALONGA)

MELVAN ANTE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MILONE FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BATTILANA ERIC (REAL GIULIANOVA)

GARE DEL 24/ 1/2021

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

INCOCCIATI GIUSEPPE (ATLETICO TERME FIUGGI)

Per avere, al termine della gara, rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato. (R A - R AA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

LAURO MAURIZIO (CASTELFIDARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE CHIRICO DANIELE (RECANATESE A.S.D.)

Calciatore in panchina rivolgeva espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara. (R A - R AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MORICONI PIERLUIGI (ATLETICO TERME FIUGGI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)

FAGGIOLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

FIORETTI GIORDANO (RIETI S.R.L.)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

MONTESI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

FRABOTTA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

ZEETTI IGOR (CASTELFIDARDO)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

MERKAJ SILVIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CAMARA KABINE (APRILIA RACING CLUB SRL)

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

ESPOSITO MARIO (ATLETICO TERME FIUGGI)

BERNARDI TOMMASO LEON (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

GOMEZ FRANCIS (RECANATESE A.S.D.)

DE ANGELIS ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

DIALLO IBRAHIMA (VASTESE CALCIO 1902)