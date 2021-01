Il Lavello regola 3-0 la Puteolana e si porta in testa alla classifica

Da stasera il Lavello è primo in classifica in serie D girone H. Con il secondo 3-0 di fila, la squadra di Zeman regola anche la penultima della classe Puteolana dopo aver espugnato il campo dell'ultima Fasano tre giorni fa e diventa la capolista del raggruppamento. Herrera apre le marcature al 18' per i gialloverdi, Liurni raddoppia al 24' della ripresa e chiude Giunta al 32' per il tris. Diventano 12 i risultati utili di fila per la compagine lavellese.