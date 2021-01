Potenza, ricucito il rapporto con Panico Ormai Cianci è quasi del Bari

Ciro Panico è tornato ad allenarsi regolarmente con il Potenza. L'esterno sinistro è stato reintegrato in rosa e sabato probabilmente verrà convocato per la sfida contro il Palermo. Una notizia importantissima che permette di avere sulla fascia mancina una soluzione in più per Capuano. Mentre per l'attacco ormai Pietro Cianci è sempre più in direzione Bari e bisogna trovare al più presto un sostituto. I due nomi più gettonati sono Niccolò Romero della Juve Stabia e Rocco Costantino del Modena. Per Volpe e Mazzeo, come dichiarato lunedì a Carina Tv dal presidente Caiata, le cifre di ingaggio sono alte e il Potenza non se le può permettere.