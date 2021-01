Serie C girone A, 13 gli squalificati

Sono 13 i giocatori squalificati per quanto riguarda il girone A di Serie C tutti per una giornata, tre assenze pesanti per il Novara nella sfida salvezza di Lucca di domenica, gli azzurri saranno senza Bianchi, Migliorini e Buzzegoli.

1 giornata

Bianchi, Migliorini (Novara), Martimbianco (Piacenza), Damonte (Renate), Mondonico, Petrungaro (Albinoleffe), Cottarelli, Parker (Pro Patria), Risaliti (Pontedera), Ciolli (Grosseto), Buzzegoli (Novara), Villa (Pergolettese), Franco (Pro Sesto)