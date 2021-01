Real Agro Aversa. Dal Portici arriva un promettente giovane difensore

Serviva un difensore centrale e il Real Agro Aversa non si è lasciato sfuggire uno dei migliori e più promettenti esistenti sulla piazza: arriva in terra normanna il 22enne Andrea Avella, che va a rimpiazzare la casella nel reparto arretrato lasciata vuota dalla partenza di Rosario Di Girolamo.

Grande colpo di mercato del presidente Guglielmo Pellegrino e del direttore sportivo Paolo Filosa che regalano ai tifosi granata un pezzo da 90 visto che, nonostante la giovanissima età, ha già alle spalle oltre 90 presenze (e anche 2 gol) in Serie D. E' reduce dall'esperienza, sempre in D, con il Portici e in precedenza era stato anche col Francavilla ma ha mosso i primi passi nei Dilettanti che contano con il Pomigliano dove è sempre stato uno dei protagonisti assoluti e dove ha disputato tre stagioni con quasi 80 presenze.

Calciatore duttile messo a disposizione di mister Antonio De Stefano che quindi completa il gruppo squadra e si prepara alla trasferta di Cerignola con una nuova freccia in più in quell'arco che dovrà permettere di conquistare il prima possibile la salvezza.