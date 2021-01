Roccella, altro rinvio: spostata gara di Acireale

Il Covid colpisce anche il Roccella. Stagione oramai del tutto falsata e anacronistica.

Il team amaranto salterà la terza gara di fila considerando lo spostamento della gara di domenica scorsa contro il Rotonda e quello di mercoledì contro il Biancavilla, a sua volta recupero: infatti, spostata a data da destinarsi anche la partita sul campo dell'Acireale.

"A seguito della nostra richiesta al Dipartimento Interregionale per via di alcuni casi di positività in squadra, si comunica che la gara tra Acireale e Roccella, in programma domenica 31 gennaio alle ore 14:30 allo stadio "Tupparello", è stata rinviata a data da destinarsi", scrive il sodalizio jonico.