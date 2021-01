Potenza, definito Romero A breve arriverà Mulè Via Compagnon

Niccolò Romero sta per diventare un giocatore del Potenza. L'attaccante arriva dalla Juve Stabia e stamattina si è recato presso la sede del club rossoblu per la firma sul contratto. In stagione ha realizzato 4 reti con le Vespe e si sta accelerando la trattativa per averlo subito sabato contro il Palermo. Pietro Cianci viene dato per sicuro al Bari, che ha prelevato Romero dalla Juve Stabia per girarlo al Potenza e permettere alla squadra rossoblu di avere un'alternativa in attacco. In queste ore si sta lavorando fortemente per l'arrivo sempre dal club stabiese del difensore Erasmo Mulè. Non è ancora tramontata l'ipotesi del centravanti Fabio Mazzeo, mentre Mattia Compagnon tornerà all'Udinese.