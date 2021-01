Benevento. Inzaghi: "Inter grande squadra ma noi ce la giocheremo"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match di sabato sera in casa dell'Inter, valido per la prima giornata del girone di ritorno. Queste le parole dell'allenatore della Strega:

"Viola ha fatto molto bene, è uscito dalla scorsa partita molto affatico e penso potrà ripartire dal 1' anche contro l'Inter visto che Schiattarella è tornato da poco e non può essere al top. L'intenzione è di alternarli a gara in corso. Avrei preferito non fargli fare i 90' contro il Torino ma ha risposto benissimo.

Non possiamo pensare solo a Lautaro e Lukaku ma dobbiamo fare attenzione all'intera squadra. L'Inter è, per me, la favorita per lo scudetto: in una partita del genere dobbiamo essere al 100% e sperare che loro non lo siano. Siamo in un buon momento e spero si possa continuare su questa strada. Lukaku, con Ibra, è il più forte del campionato ma non è il solo nell'Inter.

Depaoli siamo felici che sia arrivato: è un ottimo giocatore ed un ottimo prospetto vista l'età. E' duttile e potremo sfruttarlo anche per cambiare schema di gioco. Abbiamo due alternative e valuteremo quale usare per l'inizio di gara e quale a gara in corso.

San Siro è uno stadio per me speciale anche se senza tifo non sarà la stessa cosa. La partita contro l'Inter per me sarà sempre un derby. Se penso a dove eravamo un anno e mezzo fa e dove siamo ora sono molto soddisfatto del cammino fatto. Non partiamo battuti e faremo la nostra partita.

Il nostro obiettivo deve essere quello dei 40 punti e per quello si deve lavorare e tenere i piedi per terra. Siamo a +8 sulla zona retrocessione che conta squadre che non c'entrano nulla e che potranno recuperare il terreno perso. La società mi ha messo a disposizione giocatori importanti e, con un pizzico di fortuna con l'infermeria, potremo giocarcela contro tutti.

Le partite come questa sono le più belle: vogliamo fare bella figura e non abbiamo nulla da perdere. Giocheremo a testa alta come abbiamo fatto in casa: non andremo in gita ma per fare una grande gara. Inizia il girone di ritorno ed ogni punto è un mattoncino per la salvezza. Se vai a San Siro con l'idea di difenderti soltanto finisci per perdere la partita.

Penso che Conte sia un grande allenatore ed ho un bel rapporto con lui. Da allenatore è per me una fonte di ispirazione: mi spiace che non sarà panchina, è un vincente e merita tutto quello che ha fatto fino ad ora.

Visto quanto fatto nel girone di andata mi accontenterei di ripeterlo al ritorno. Chi ci fa i complimenti ora, se perdessimo le prossime due, è pronto a criticarci. A dispetto dei pronostici che ci davano retrocessi in partenza, siamo a metà classifica ma questo non deve farci sedere. La squadra si è convinta di poter raggiungere l'obiettivo prefissato".