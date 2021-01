Cavese: dalla Triestina arriva Natalucci

La Cavese 1919 comunica di aver trovato l’accordo con le Società U.S. Triestina Calcio, proprietaria del cartellino, e il Novara Calcio, per il trasferimento a titolo temporaneo di Antonio Natalucci.

Difensore classe 2000, cresciuto nelle giovanili di Lazio e Frosinone, ha militato in Serie D nel Nardò prima di approdare alla Triestina in Lega Pro. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia del Novara, collezionando 8 presenze.In possesso della doppia nazionalità, italiana e dominicana, ha debuttato lunedì scorso con la maglia della Repubblica Dominicana in un test amichevole contro la Serbia.

Natalucci ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.