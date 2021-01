Arconatese-Borgosesia 2-1, Spinelli al 90’ castiga i granata

Finisce con un’altra sconfitta il recupero infrasettimanale del Borgosesia che perde al novantesimo lo scontro salvezza contro l’Arconatese. Periodo nero in cui manca anche un pizzico di fortuna ai valsesiani che hanno annunciato il silenzio stampa, per contro tre punti importanti per i lombardi che staccano in classifica le ultime quattro posizioni.

La cronaca Arconatese subito pericolosa con Bianchi che non inquadra la porta, all’11’ Calì manca di pochissimo la deviazione vincente, i padroni di casa passano in vantaggio con Albini che anticipa Cortinovis e batte Barlocco. I granata vicino al pareggio con Calì, para Botti; al 17’ Marra impegna Barlocco, al 20’ diagonale di poco fuori di Calì, locali che cercano il due a zero con Marra e Pavesi ma Barlocco dice no. Al 33’ il Borgosesia protesta per una rete annullata ad Aloia che sulla respinta di Botti insacca, per l’arbitro è fuorigioco apparso molto dubbio.

La ripresa parte con un gol stavolta considerato regolare di Aloia, abile l’attaccante ad insaccare dopo un tiro rimpallato di Cortinovis; al 18’ Romeo dopo calcia alto, nel Borgosesia esordio per il classe 2000 Fabio Sapone, il pareggio sembra inevitabile ma al novantesimo Spinelli risolve una mischia in area, Barlocco para ma oltre la linea bianca.