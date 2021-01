Recuperi D, inciampa il Bra

Pur non giocando è stato un mercoledì di recuperi favorevole alla capolista Gozzano che vede la sua principale antagonista, il Bra, perdere tre a uno in casa della Lavagnese; i quattro gol arrivano nella ripresa, Alluci porta in vantaggio i liguri, pareggia Cardore, allo scoccare dell’ora di gioco Rovido fa il 2 a 1, al novantesimo il tris di Mobilio. Finisce in parità il derby piemontese tra Derthona e Casale, a Nouri risponde Gueye; dopo due risultati positivi cade il Varese in casa contro la Folgore Caratese, gol da tre punti di Silvestro.

All’Arconatese la sfida salvezza contro il Borgosesia, non basta ai granata il momentaneo pareggio di Aloia, Albini e Spinelli danno tre punti fondamentali ai lombardi.

La classifica aggiornata