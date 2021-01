Borgosesia, esonerato Prelli

La sconfitta al novantesimo in casa dell'Arconatese costa la panchina a Carlo Prelli esonerato dal Borgosesia nella giornata di ieri.

Una stagione difficile per i granata anche per colpa del covid che li ha fermati per quasi due mesi, al ritorno in campo solo sconfitte tranne l'exploit contro il Bra, una serie di risultati negativi che hanno portato la società a fare questa dolorosa scelta.

Prelli l'anno scorso era allenatore della juniores e vice di Didu sulla panchina della prima squadra, contro il Pontdonnaz domenica in panchina ci sarà Egidio Capra in attesa dell'annuncio del nuovo tecnico.