Bari, Cianci: "Giocare con questa maglia è un sogno che si avvera"

Pietro Cianci è tornato a casa.

Per il poderoso attaccante, ex Potenza e Fidelis Andria, vestire la maglia biancorossa è un'emozione unica. Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore del Bari, rilasciate al sito ufficiale biancorosso: "Mi sembra di sognare, sensazione inspiegabile. L’ho detto tante volte: per un barese, giocare con questa maglia, è un sogno che si avvera. Camminare sull’erba del San Nicola, dove da piccolo facevo il raccattapalle, è da brividi; fa effetto vederlo vuoto, ma è sempre un’emozione forte. Cercherò di dare il massimo è ovvio, le motivazioni sono fortissime; spero di riuscire a ripetermi dopo una buona prima parte di stagione a Potenza, magari fare anche meglio con la maglia biancorossa. In squadra c’è un certo Antenucci, un fuori categoria che con il Bari sta facendo la differenza, ma al di là dei gol che potremo fare, sarà importante portare il Bari via da questa categoria. Sono contento e tranquillo; ho conosciuto il DS e il Mister, ora non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i nuovi compagni. Dovremo farci trovare pronti ogni domenica e approfittare se davanti faranno passi falsi".

Foto: pagina Facebook SSC Bari