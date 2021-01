Bitonto, Biason: "Momento difficile. Campionato molto equilibrato"

Il centrocampista del Bitonto, Carlos Biason, ha parlato a Radio 00 dell'attuale momento vissuto dalla squadra neroverde.

Queste le dichiarazioni del calciatore argentino: "È un momento in cui va tutto storto, in ogni occasione storta purtroppo subiamo gol e non abbiamo ancora trovato la quadratura giusta. La scelta di tornare? Non ho avuto dubbi, non potevo dire di no alla chiamata del presidente Rossiello. So quant'è ambizioso e so che sta soffrendo per questa situazione, sono sicuro che però riusciremo a trovarci fuori. Speriamo soltanto di riuscire a scendere in campo contro il Gravina, non è facile allenarsi con la giusta motivazione senza avere una partita in programma. Questa è una situazione difficile un po' per tutti. Il campionato? Molto difficile e molto livellato, sono convinto che sarà equilibrato sino alla fine".