Seduta pomeridiana ieri per la Fidelis Andria presso lo stadio Sant'Angelo dei Ricchi.

Allenamento intenso agli ordini del tecnico Panarelli per il gruppo biancazzurro. Lavoro differenziato per il difensore Paparusso che sta svolgendo delle sedute specifiche per recuperare dal problema al polpaccio. Questa mattina l'allenamento di rifinitura.